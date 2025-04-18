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Алкозеро (Alkozero)
Алкозеро (Alkozero)
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
130.2 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
196.4 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
196.7 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
197.9 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
202.5 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
202.9 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
203.0 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
203.4 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
203.5 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
203.6 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 13-А
204.3 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
204.4 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
225.4 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
235.4 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
247.0 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
249.0 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
110,00
грн
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