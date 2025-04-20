Київ
Джгут-турнікет кровоспинний (Tourniquet upper and lower extremities)

Джгут-турнікет кровоспинний (Tourniquet upper and lower extremities)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
73.3 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
865,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
125.9 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
863,53 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
135.2 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
822,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Соборна, 13
143.0 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
867,19 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
186.5 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 20/10
187.2 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 69
190.5 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
241.4 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
863,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
249.7 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
864,58 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
253.3 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
253.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
869,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
254.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
868,53 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
255.5 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
864,48 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
260.5 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
263.3 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 21-Б
319.7 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
868,55 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
339.7 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
757,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
360.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
617,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
372.1 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
619,90 грн
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
373.8 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
626,00 грн
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