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Джгут-турнікет кровоспинний (Tourniquet upper and lower extremities)
Джгут-турнікет кровоспинний (Tourniquet upper and lower extremities)
Вінниця
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
197.0 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
692,00
Економія при броні:
-148,67 грн
543,33
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
197.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
725,00
Економія при броні:
-154,02 грн
570,98
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
198.9 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
669,30
Економія при броні:
-143,76 грн
525,54
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
202.0 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
670,00
Економія при броні:
-140,78 грн
529,22
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
202.5 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
690,00
Економія при броні:
-142,15 грн
547,85
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 21-Б
219.5 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
868,55
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Соборна, 336
223.5 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
867,24
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2
233.3 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
732,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
237.2 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
732,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Клесів, вул. Центральна, 4-А
257.4 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,10
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Демидівка, вул. Миру, 44-Б
262.3 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
713,70
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
279.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
732,40
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Львівська, 61-А
282.5 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
839,70
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Торчин, вул. Незалежності, 98
302.4 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,10
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 8
310.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,10
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 4
310.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,10
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
334.4 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,10
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
341.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
617,80
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
342.2 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
863,54
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
347.4 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,10
грн
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