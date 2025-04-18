Джгут-турнікет кровоспинний (Tourniquet upper and lower extremities)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
11.4 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
12.1 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека акс соціальна
Одеса, просп. Свободи, 88
15.1 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
20.7 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 21-Б
174.8 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
270.3 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
352.0 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 20/10
352.0 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 69
358.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
392.2 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
399.8 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
436.2 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
690,00
Економія при броні: -142,15 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
436.5 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
670,00
Економія при броні: -140,78 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
437.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
692,00
Економія при броні: -148,67 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
439.5 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
669,30
Економія при броні: -143,76 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
440.7 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
725,00
Економія при броні: -154,02 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
442.9 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
444.4 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Соборна, 13
498.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі