Джгут-турнікет кровоспинний (Tourniquet upper and lower extremities)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
725,00
Економія при броні: -154,02 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
669,30
Економія при броні: -143,76 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
692,00
Економія при броні: -148,67 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
9.7 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
670,00
Економія при броні: -140,78 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
10.5 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
690,00
Економія при броні: -142,15 грн
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
213.5 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
224.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
226.5 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 69
256.0 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 20/10
258.2 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
258.9 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 21-Б
268.1 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клесів, вул. Центральна, 4-А
272.0 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2
290.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рівне, вул. Соборна, 336
303.9 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
306.8 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
338.7 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
347.7 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 4
362.4 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 8
362.4 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО