Джгут-турнікет кровоспинний (Tourniquet upper and lower extremities)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
12.8 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
128.7 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 20/10
129.1 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 69
135.8 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
142.9 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 21-Б
186.8 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
187.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
228.9 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
231.3 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лозова, вул. Соборна, 13
242.2 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
246.3 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
259.9 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
263.0 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека акс соціальна
Одеса, просп. Свободи, 88
266.7 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
273.1 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
310.8 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
314.4 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
315.8 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
317.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
317.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі