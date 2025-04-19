Джгут-турнікет кровоспинний (Tourniquet upper and lower extremities)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
10.8 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лозова, вул. Соборна, 13
110.1 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
120.4 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
131.3 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 20/10
132.0 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 69
133.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
179.8 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
193.0 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
193.3 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
196.1 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
197.4 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
198.1 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
198.3 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
198.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
271.3 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 21-Б
305.1 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
377.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
379.1 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
690,00
Економія при броні: -142,15 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
379.9 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
670,00
Економія при броні: -140,78 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
386.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
692,00
Економія при броні: -148,67 грн