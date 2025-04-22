Київ
Джгут-турнікет кровоспинний (Tourniquet upper and lower extremities)

Джгут-турнікет кровоспинний (Tourniquet upper and lower extremities)

Чернігів (адресу не вказано)
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
128.7 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
669,30
Економія при броні: -143,76 грн
525,54 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
128.8 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
725,00
Економія при броні: -154,02 грн
570,98 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
129.0 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
670,00
Економія при броні: -140,78 грн
529,22 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
129.0 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
690,00
Економія при броні: -142,15 грн
547,85 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
130.8 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
692,00
Економія при броні: -148,67 грн
543,33 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
233.7 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
236.4 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
251.2 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
863,54 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
254.7 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
757,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 69
304.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,00 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клесів, вул. Центральна, 4-А
305.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 20/10
309.3 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
309.9 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
726,00 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2
344.0 км
Джгут-турнікет кровоспинний "СІЧ" №1
СИЧ УКРАИНА ООО
732,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рівне, вул. Соборна, 336
366.6 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
867,24 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
382.9 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
868,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 21-Б
384.2 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
868,55 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
384.3 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
864,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
386.0 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
864,58 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
393.1 км
Джгут-турнікет кровоспинний FR19 №1
Фора Груп Савунма Текнолоджі
869,50 грн
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