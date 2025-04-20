Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Запоріжжя
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
219,10
Економія при броні: -36,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 24
4.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
217,00
Економія при броні: -34,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
7.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
8.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
8.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
10.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
218,10
Економія при броні: -35,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
10.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
10.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
11.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
22.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
217,30
Економія при броні: -34,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Марганець, вул. Київська, 174
45.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Синельникове, вул. Каштанова, 13-А
58.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
62.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
228,00
Економія при броні: -45,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
62.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
214,50
Економія при броні: -31,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 35
62.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
228,00
Економія при броні: -45,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
65.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
214,50
Економія при броні: -31,50 грн