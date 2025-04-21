Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
218,30
Економія при броні: -29,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
216,10
Економія при броні: -27,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -31,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
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Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
219,80
Економія при броні: -31,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
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Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
214,50
Економія при броні: -26,00 грн
Подорожник
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Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
3.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
215,70
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -31,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
3.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -31,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
5.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 112
6.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -31,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 104
6.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ