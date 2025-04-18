Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
216,50
Економія при броні: -33,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -37,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
228,00
Економія при броні: -45,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
4.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -37,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
4.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
4.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Радісна, 23-А
4.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
219,90
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
5.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
228,00
Економія при броні: -45,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 61
5.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
5.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
5.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
5.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
216,50
Економія при броні: -33,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
6.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ