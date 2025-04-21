Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -37,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
218,10
Економія при броні: -35,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
211,20
Економія при броні: -28,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39-Б
4.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
218,10
Економія при броні: -35,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
218,10
Економія при броні: -35,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 62
4.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
4.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -37,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
4.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
4.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
5.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 130/7
7.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
8.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -37,10 грн