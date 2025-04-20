Львів (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -34,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
218,10
Економія при броні: -32,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
212,10
Економія при броні: -26,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
1.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
222,20
Економія при броні: -36,40 грн
Подорожник
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -34,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
213,60
Економія при броні: -27,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -34,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
216,30
Економія при броні: -30,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 113
3.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -34,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна Авраама, 29
3.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -34,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
3.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 10
3.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -34,30 грн