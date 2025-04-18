Київ (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
228,00
Економія при броні: -38,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
228,00
Економія при броні: -40,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -32,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -32,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -30,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
3.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
3.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
3.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
3.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
3.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
3.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
4.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 40
4.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ