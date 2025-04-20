Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
214,50
Економія при броні: -31,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
215,50
Економія при броні: -32,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 27
4.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
6.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцерклевича Віктора, 5
7.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
7.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 30
11.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
12.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
14.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
214,50
Економія при броні: -31,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 6
15.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
216,00
Економія при броні: -33,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
16.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 93-А
20.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3
20.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
30.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ