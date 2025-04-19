Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
219,30
Економія при броні: -36,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -37,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
4.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
216,10
Економія при броні: -33,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
218,10
Економія при броні: -35,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
4.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
228,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
228,00
Економія при броні: -45,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
214,50
Економія при броні: -31,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
214,50
Економія при броні: -31,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
214,50
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
5.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
218,10
Економія при броні: -35,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
6.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
214,50
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
6.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
228,00
Економія при броні: -45,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
228,00
Економія при броні: -45,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
6.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
220,10
Економія при броні: -37,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
8.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
216,30
Економія при броні: -33,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
8.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
216,30
Економія при броні: -33,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Старозаводська, 1
9.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
9.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ