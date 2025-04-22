Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
225,30
Економія при броні: -42,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
228,00
Економія при броні: -45,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
216,30
Економія при броні: -33,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
219,30
Економія при броні: -36,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 193
2.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114-А
3.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 17
3.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 56
5.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ріпки, вул. Свято-Миколаївська, 69
36.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 1
36.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
48.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ