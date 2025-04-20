Калію йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
214,55
Економія при броні: -23,79 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
222,26
Економія при броні: -41,24 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
205,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
2.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
214,55
Економія при броні: -8,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
220,12
Економія при броні: -30,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
221,75
Економія при броні: -31,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
212,63
Економія при броні: -22,58 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
3.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
213,27
Економія при броні: -23,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
219,28
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
215,95
Економія при броні: -9,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
227,28
Економія при броні: -43,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
205,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
215,59
Економія при броні: -8,85 грн