Калію йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
222,98
Економія при броні: -48,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
204,79
Економія при броні: -30,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
198,55
Економія при броні: -24,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
219,30
Економія при броні: -45,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
186,58
Економія при броні: -13,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
220,97
Економія при броні: -47,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
225,21
Економія при броні: -44,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
201,56
Економія при броні: -20,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
206,00
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
221,80
Економія при броні: -11,95 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ