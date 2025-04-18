Калію йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
215,12
Економія при броні: -24,14 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
215,63
Економія при броні: -20,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
213,90
Економія при броні: -19,26 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
212,92
Економія при броні: -8,59 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
220,55
Економія при броні: -25,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
224,25
Економія при броні: -12,08 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
197,91
Економія при броні: -11,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
227,80
Економія при броні: -45,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
211,39
Економія при броні: -37,66 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
212,68
Економія при броні: -38,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
193,11
Економія при броні: -19,68 грн