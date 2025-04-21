Калію йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
224,59
Економія при броні: -31,13 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
209,06
Економія при броні: -9,41 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
221,48
Економія при броні: -47,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
217,19
Економія при броні: -43,65 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
233,91
Економія при броні: -52,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
220,64
Економія при броні: -27,06 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
222,37
Економія при броні: -28,79 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
218,25
Економія при броні: -37,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
230,43
Економія при броні: -13,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
214,93
Економія при броні: -8,99 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
221,75
Економія при броні: -40,52 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ