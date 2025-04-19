Калію йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
233,19
Економія при броні: -58,81 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
230,37
Економія при броні: -56,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
230,21
Економія при броні: -64,07 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
230,76
Економія при броні: -56,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
227,45
Економія при броні: -46,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
228,12
Економія при броні: -46,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
219,48
Економія при броні: -36,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
227,76
Економія при броні: -9,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
227,89
Економія при броні: -46,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
204,39
Економія при броні: -11,70 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
1.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
215,87
Економія при броні: -32,87 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67-А
2.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ