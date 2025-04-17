Калію йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 323 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
180,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
220,31
Економія при броні: -55,46 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
180,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
222,81
Економія при броні: -49,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
228,33
Економія при броні: -62,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
226,12
Економія при броні: -26,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
201,61
Економія при броні: -6,05 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
180,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
223,10
Економія при броні: -35,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
219,02
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
220,42
Економія при броні: -36,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ