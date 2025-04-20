Калію йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
230,37
Економія при броні: -40,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
230,45
Економія при броні: -35,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
228,83
Економія при броні: -39,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
229,73
Економія при броні: -34,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
203,86
Економія при броні: -8,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
226,20
Економія при броні: -31,17 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
233,52
Економія при броні: -38,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
231,68
Економія при броні: -36,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Калію йодид-125 мг таблетки 125 мг №10
Біотек
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
225,16
Економія при броні: -29,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
222,96
Економія при броні: -33,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
225,25
Економія при броні: -34,46 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
229,07
Економія при броні: -34,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
229,27
Економія при броні: -50,54 грн