Калію йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
228,29
Економія при броні: -53,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
232,25
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
226,31
Економія при броні: -35,99 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
231,29
Економія при броні: -14,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
230,67
Економія при броні: -40,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
219,77
Економія при броні: -29,45 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
231,40
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
230,56
Економія при броні: -56,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
234,05
Економія при броні: -60,19 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
204,10
Економія при броні: -8,78 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
221,88
Економія при броні: -58,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
221,97
Економія при броні: -58,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
230,16
Економія при броні: -35,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
229,31
Економія при броні: -34,40 грн