Калію йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
225,02
Економія при броні: -61,69 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
227,80
Економія при броні: -15,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
214,18
Економія при броні: -50,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
218,87
Економія при броні: -55,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
224,27
Економія при броні: -60,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
220,48
Економія при броні: -56,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
227,12
Економія при броні: -62,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
190,41
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
224,40
Економія при броні: -13,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Калію йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
222,11
Економія при броні: -56,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
227,44
Економія при броні: -14,83 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ
224,17
Економія при броні: -59,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Калію йодид-125-Дарниця таблетки 125 мг №10
Дарниця ФФ