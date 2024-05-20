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Byphasse крем для рук 150 мл зволожуючий із сечовиною - Одеса (910064) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (1)
208,68
Економія: -3,01 грн
205,67 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
207,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
Всього: упаковка (1)
206,82
Економія: -1,25 грн
205,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
208,85 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (1)
236,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
233,41
Економія: -0,54 грн
232,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заставна, вул. Незалежності, 97-А
Всього: упаковка (1)
207,48
Економія: -0,39 грн
207,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 63
Всього: упаковка (1)
206,84
Економія: -0,15 грн
206,69 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
237,41
Економія: -3,21 грн
234,20 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегомет, вул. Центральна, 95
Всього: упаковка (1)
205,25
Економія: -0,18 грн
205,07 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
235,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
207,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Путила, вул. Українська, 75-Б
Всього: упаковка (1)
208,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (2)
237,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кути, вул. Косівська, 13
Всього: упаковка (1)
237,12 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Гончара, 7
Всього: упаковка (1)
234,84 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Косів, пров. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
208,35
Економія: -1,64 грн
206,71 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 61
Всього: упаковка (1)
236,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Моцарта, 96
Всього: упаковка (1)
236,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ланчин, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
207,30
Економія: -0,57 грн
206,73 грн