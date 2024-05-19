Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукByphasse крем для рукЦіни в аптеках

Byphasse крем для рук 150 мл зволожуючий із сечовиною - Львів (910064) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
233,21 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (1)
206,81 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
218,35 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
228,81 грн
В інших містах:
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, пл. Ринок, 13-А
Всього: упаковка (1)
218,35 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Львівська, 31
Всього: упаковка (1)
247,50 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
236,77
Економія: -2,40 грн
234,37 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Хмельницького Богдана, 14
Всього: упаковка (1)
237,50 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
207,46 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (1)
234,16
Економія: -0,72 грн
233,44 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
206,78 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, пл. Ринок, 36
Всього: упаковка (1)
235,65 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Перемишльська, 3
Всього: упаковка (1)
206,81 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 1-С
Всього: упаковка (1)
205,75
Економія: -0,22 грн
205,53 грн
Зелена аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Галич, вул. Коновальця, 4
Всього: упаковка (1)
237,05 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
Всього: упаковка (1)
206,38
Економія: -0,54 грн
205,84 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Турка, пл. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
205,55
Економія: -0,36 грн
205,19 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (1)
236,65
Економія: -2,00 грн
234,65 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Пулюя Івана, 6
Всього: упаковка (1)
206,94
Економія: -2,18 грн
204,76 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 167
Всього: упаковка (1)
205,69
Економія: -0,93 грн
204,76 грн