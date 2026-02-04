Київ
Про товар
Ціни
Лактібіан АТБ (Lactibian ATB)
Лактібіан АТБ (Lactibian ATB)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 12 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
877,50
Економія при броні:
-44,35 грн
833,15
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
835,64
Економія при броні:
-25,07 грн
810,57
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
835,64
Економія при броні:
-25,07 грн
810,57
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
6.0 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
835,64
Економія при броні:
-25,07 грн
810,57
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Оболонський, 28
7.3 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
741,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.4 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
741,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
741,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
741,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.8 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
715,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
741,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
10.3 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
835,65
Економія при броні:
-25,07 грн
810,58
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
741,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 27
12.6 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
715,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
13.5 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
835,65
Економія при броні:
-25,07 грн
810,58
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
741,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 5
19.9 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
715,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
20.5 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
741,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
20.9 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
835,64
Економія при броні:
-25,07 грн
810,57
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
31.3 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
741,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 104
131.8 км
Лактібіан АТБ капсули №10
Pileje Industrie
715,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню