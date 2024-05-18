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Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуByphasse крем-догляд для душаЦіни в аптеках

Byphasse крем-догляд для душа 500 мл квіти ванілі - Харків (861982) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
160,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
161,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
159,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
160,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
160,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
160,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
161,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
159,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
160,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
159,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (2)
160,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
159,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
160,15 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (2)
160,03 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (2)
160,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (2)
161,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Всього: упаковка (2)
160,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (2)
160,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
Всього: упаковка (2)
161,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 62
Всього: упаковка (2)
161,24 грн