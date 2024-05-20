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Byphasse дезодорант роликовий 50 мл солодкий мигдаль - Одеса (861972) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
132,70 грн
Верона
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (1)
141,10 грн
Жасмін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
Всього: упаковка (1)
141,10 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
141,10 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (2)
141,10 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
141,10 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (3)
141,10 грн
Таірівська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 96
Всього: упаковка (1)
141,10 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (3)
150,00 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Буніна, 1
Всього: упаковка (1)
165,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (2)
165,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (1)
165,00 грн
В інших містах:
Валенсія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 6
Всього: упаковка (1)
141,10 грн
Лазурна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (1)
141,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
Всього: упаковка (1)
146,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Доброслав, вул. Центральна, 58
Всього: упаковка (1)
147,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
150,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
Всього: упаковка (1)
149,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
148,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
Всього: упаковка (1)
146,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Доманівка, вул. Центральна, 62/4
Всього: упаковка (1)
148,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
147,52 грн