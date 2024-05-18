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Byphasse дезодорант роликовий 50 мл солодкий мигдаль - Харків (861972) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
165,24 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
164,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
147,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
116,51 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
146,54 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
185,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
164,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
146,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
167,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
171,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
121,74 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
116,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
146,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Всього: упаковка (2)
147,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
173,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
172,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
117,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
167,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
146,18 грн