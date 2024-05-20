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Byphasse дезодорант роликовий 50 мл екстракт бамбука - Одеса (861971) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
132,70 грн
Верона
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (1)
141,10 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
141,10 грн
Гармонія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Всього: упаковка (2)
141,10 грн
Люстдорф
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Всього: упаковка (1)
141,10 грн
Віталіна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
141,10 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (2)
141,10 грн
Азалія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Комарова Космонавта, 6
Всього: упаковка (2)
141,10 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
141,10 грн
Арніка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 49
Всього: упаковка (2)
141,10 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
141,10 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Літературна, 1
Всього: упаковка (1)
141,10 грн
Евіта
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Левітана, 79
Всього: упаковка (1)
141,10 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
141,10 грн
Таірівська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 96
Всього: упаковка (1)
141,10 грн
Мілана
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Всього: упаковка (1)
141,10 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (2)
185,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (4)
165,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (2)
165,00 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Буніна, 1
Всього: упаковка (1)
165,00 грн