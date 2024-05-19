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Byphasse гель для душа міцелярний 1 л Monoi Tahiti - Львів (909965) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (3)
385,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
363,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (2)
385,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
363,93
Економія: -5,55 грн
358,38 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
362,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
363,07 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (1)
359,17 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
365,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (1)
362,25
Економія: -0,11 грн
362,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Стрий, вул. Коссака, 5
Всього: упаковка (2)
361,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
365,39 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
Всього: упаковка (1)
364,89
Економія: -5,79 грн
359,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (1)
363,57
Економія: -4,66 грн
358,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Радехів, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
364,26 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, пл. Ринок, 36
Всього: упаковка (1)
365,52
Економія: -4,94 грн
360,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
399,55 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
Всього: упаковка (1)
362,21 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: упаковка (1)
364,93 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 1-С
Всього: упаковка (1)
361,94 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-Я
Всього: упаковка (1)
360,08
Економія: -1,05 грн
359,03 грн