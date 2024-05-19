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Byphasse гель для душа міцелярний 1 л argan - Львів (909964) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
385,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
328,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
363,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
385,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
365,63
Економія: -2,64 грн
362,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
360,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (1)
364,24 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
362,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (1)
365,56
Економія: -4,07 грн
361,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
365,40
Економія: -2,98 грн
362,42 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
Всього: упаковка (1)
364,53
Економія: -4,81 грн
359,72 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (1)
363,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Радехів, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
362,43
Економія: -1,17 грн
361,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
400,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: упаковка (1)
358,85 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 1-С
Всього: упаковка (1)
363,30 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-Я
Всього: упаковка (1)
365,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Калуш, вул. Сівецька, 1
Всього: упаковка (1)
364,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15-А
Всього: упаковка (1)
361,28 грн