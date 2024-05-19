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Byphasse гель для душа міцелярний 1 л для шкіри схильної до атопії - Львів (875691) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Гайдамацька, 9-А
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Варшавська, 56-А
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Угорська, 8
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Пасічна, 55
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
235,65 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
246,01 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, пл. Ринок, 13-А
Всього: упаковка (1)
235,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Городок, вул. Перемишльська, 6
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
274,09 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Просвіти, 3
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
244,23
Економія: -2,09 грн
242,14 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
243,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
246,82
Економія: -2,53 грн
244,29 грн