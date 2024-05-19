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Byphasse гель для душа 500 мл аргановое масло - Київ (861969) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (2)
145,57 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (2)
141,33 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
141,33 грн
Аптекар
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Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
159,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
170,86
Економія: -1,57 грн
169,29 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
Всього: упаковка (2)
141,33 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
169,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 35
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (4)
180,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
170,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Виговського Івана, 10-М
Всього: упаковка (1)
155,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (2)
160,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
160,17 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
148,40 грн