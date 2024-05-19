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Byphasse гель для душа Back to Basics 750 мл для сухої і дуже сухої шкіри - Львів (861966) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
285,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
267,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
285,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
237,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
237,06 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (1)
238,98 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
238,51
Економія: -2,05 грн
236,46 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Стрий, вул. Коссака, 5
Всього: упаковка (1)
237,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
240,05
Економія: -4,56 грн
235,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
Всього: упаковка (1)
267,80
Економія: -2,29 грн
265,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1)
226,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Радехів, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
269,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, пл. Ринок, 36
Всього: упаковка (1)
269,32
Економія: -3,31 грн
266,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
252,53 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
Всього: упаковка (1)
238,32
Економія: -2,26 грн
236,06 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: упаковка (1)
237,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-Я
Всього: упаковка (1)
240,16
Економія: -1,54 грн
238,62 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Калуш, вул. Сівецька, 1
Всього: упаковка (1)
269,01
Економія: -0,55 грн
268,46 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15-А
Всього: упаковка (1)
238,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Брошнів-Осада, вул. 22-го Січня, 94-А
Всього: упаковка (1)
236,57 грн