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Byphasse гель для душа Back to Basics 750 мл для всіх типів шкіри - Львів (861965) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
285,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
239,23
Економія: -2,36 грн
236,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (3)
285,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
238,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
240,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
240,12
Економія: -0,53 грн
239,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (1)
239,83 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
238,33
Економія: -2,66 грн
235,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (1)
236,87
Економія: -1,39 грн
235,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Стрий, вул. Коссака, 5
Всього: упаковка (1)
236,53
Економія: -0,25 грн
236,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
238,42 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
Всього: упаковка (1)
240,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1)
226,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (1)
240,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Радехів, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
236,06
Економія: -0,57 грн
235,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, пл. Ринок, 36
Всього: упаковка (1)
270,23
Економія: -3,52 грн
266,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
298,41 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
Всього: упаковка (1)
238,52
Економія: -0,84 грн
237,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: упаковка (1)
239,19
Економія: -1,58 грн
237,61 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 1-С
Всього: упаковка (1)
239,91
Економія: -3,54 грн
236,37 грн