Лактібіан толеранс (Lactibian tolerance)
Лактібіан толеранс (Lactibian tolerance)
Доступно в 22 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1125,00
Економія при броні:
-56,73 грн
1068,27
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
990,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1156,94
Економія при броні:
-34,71 грн
1122,23
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1156,94
Економія при броні:
-34,71 грн
1122,23
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
5.9 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-61,23 грн
1153,77
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
6.0 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1156,94
Економія при броні:
-34,71 грн
1122,23
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Оболонський, 28
7.3 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1026,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.4 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
586,80
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1026,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
7.8 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1114,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1026,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 54
8.6 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-61,23 грн
1153,77
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
8.6 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-61,23 грн
1153,77
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.8 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
990,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1026,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-227,47 грн
987,53
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
9.5 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-61,23 грн
1153,77
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
9.7 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1114,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
9.8 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-61,23 грн
1153,77
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
10.3 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1156,94
Економія при броні:
-34,71 грн
1122,23
грн
Забронювати
Показати більше
