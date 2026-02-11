Дніпро
Про товар
Ціни
Лактібіан толеранс (Lactibian tolerance)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
2.1 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1026,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
2.9 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
990,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.7 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
996,00
грн
Забронювати
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
69.0 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
996,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
69.6 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
978,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.6 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
978,00
грн
Забронювати
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
71.2 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
857,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
72.0 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
586,80
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.2 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
978,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
129.4 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1026,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
130.2 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
857,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1-Б
131.7 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
990,00
грн
Забронювати
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
190.3 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-60,75 грн
1154,25
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
191.3 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-60,75 грн
1154,25
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
191.9 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-60,75 грн
1154,25
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
192.1 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-60,75 грн
1154,25
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
192.4 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-60,75 грн
1154,25
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
195.4 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-60,75 грн
1154,25
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
204.8 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-60,75 грн
1154,25
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
241.0 км
Лактібіан толеранс капсули №30
Pileje Industrie
857,00
грн
Забронювати
Показати більше
