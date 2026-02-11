Дніпро
Лактібіан референс (Lactibian reference)
Лактібіан референс (Lactibian reference)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
2.1 км
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
1026,00
грн
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
2.9 км
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
990,00
грн
грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.8 км
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
1040,00
грн
грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
69.0 км
Лактібіан референс капсули №10
Pileje Industrie
412,00
грн
грн
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
1060,00
грн
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
69.6 км
Лактібіан референс капсули №10
Pileje Industrie
395,00
грн
грн
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
1040,00
грн
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.6 км
Лактібіан референс капсули №10
Pileje Industrie
395,00
грн
грн
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
520,00
грн
грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
71.2 км
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
1060,00
грн
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.2 км
Лактібіан референс капсули №10
Pileje Industrie
395,00
грн
грн
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
1040,00
грн
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
77.5 км
Лактібіан референс капсули №10
Pileje Industrie
395,00
грн
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
121.9 км
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
1026,00
грн
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
127.4 км
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
1026,00
грн
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
129.4 км
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
1026,00
грн
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1-Б
131.7 км
Лактібіан референс капсули №10
Pileje Industrie
401,00
грн
грн
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
990,00
грн
грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
190.3 км
Лактібіан референс капсули №10
Pileje Industrie
465,70
Економія при броні:
-23,47 грн
442,23
грн
грн
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-60,75 грн
1154,25
грн
грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
190.4 км
Лактібіан референс капсули №10
Pileje Industrie
465,70
Економія при броні:
-23,47 грн
442,23
грн
грн
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-60,75 грн
1154,25
грн
грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 6
190.5 км
Лактібіан референс капсули №10
Pileje Industrie
431,20
Економія при броні:
-21,75 грн
409,45
грн
грн
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-60,75 грн
1154,25
грн
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
191.9 км
Лактібіан референс капсули №10
Pileje Industrie
465,70
Економія при броні:
-23,47 грн
442,23
грн
грн
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-60,75 грн
1154,25
грн
грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
192.1 км
Лактібіан референс капсули №10
Pileje Industrie
465,70
Економія при броні:
-23,47 грн
442,23
грн
грн
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-60,75 грн
1154,25
грн
грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
192.4 км
Лактібіан референс капсули №10
Pileje Industrie
465,70
Економія при броні:
-23,47 грн
442,23
грн
грн
Лактібіан референс капсули №30
Pileje Industrie
1215,00
Економія при броні:
-60,75 грн
1154,25
грн
грн
Аптека ваш консультант
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
194.6 км
Лактібіан референс капсули №10
Pileje Industrie
465,70
Економія при броні:
-23,47 грн
442,23
грн
грн
