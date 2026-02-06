Одеса
Лактібіан інфант (Lactibian Infante)
Лактібіан інфант (Lactibian Infante)
Одеса
(адресу не вказано)
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
252.7 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
1056,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.2 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,60
Економія при броні:
-29,00 грн
937,60
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
350.1 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
930,50
грн
Забронювати
Лактібіан інфант саше 1 г №30
Pileje Industrie
1210,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
350.9 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,59
Економія при броні:
-29,00 грн
937,59
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 62
351.0 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
930,50
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
352.0 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,60
Економія при броні:
-29,00 грн
937,60
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
431.0 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,60
Економія при броні:
-29,00 грн
937,60
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
433.7 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,59
Економія при броні:
-29,00 грн
937,59
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
437.7 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,60
Економія при броні:
-29,00 грн
937,60
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
442.5 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,59
Економія при броні:
-29,00 грн
937,59
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
448.0 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,59
Економія при броні:
-29,00 грн
937,59
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
449.4 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
930,50
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
565.1 км
Лактібіан інфант саше 1 г №10
Pileje Industrie
408,00
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 57
566.6 км
Лактібіан інфант саше 1 г №10
Pileje Industrie
408,00
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 8
566.9 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
874,00
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Магеля Віталія, 15
569.8 км
Лактібіан інфант саше 1 г №10
Pileje Industrie
408,00
грн
Забронювати
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-А
618.3 км
Лактібіан інфант саше 1 г №10
Pileje Industrie
408,00
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
618.7 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
873,00
грн
Забронювати
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
618.8 км
Лактібіан інфант саше 1 г №10
Pileje Industrie
408,00
грн
Забронювати
Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Швабська, 37-А
676.2 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
Показати більше
