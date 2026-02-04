Львів
Лактібіан інфант (Lactibian Infante)
Лактібіан інфант (Lactibian Infante)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
136.9 км
Лактібіан інфант саше 1 г №10
Pileje Industrie
408,00
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
138.9 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
873,00
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-А
140.1 км
Лактібіан інфант саше 1 г №10
Pileje Industrie
408,00
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Магеля Віталія, 15
178.1 км
Лактібіан інфант саше 1 г №10
Pileje Industrie
408,00
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Базарна, 8
180.0 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
874,00
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 57
180.2 км
Лактібіан інфант саше 1 г №10
Pileje Industrie
408,00
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
181.1 км
Лактібіан інфант саше 1 г №10
Pileje Industrie
408,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
322.5 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,60
Економія при броні:
-29,00 грн
937,60
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
324.7 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,59
Економія при броні:
-29,00 грн
937,59
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
326.6 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
930,50
грн
Забронювати
Лактібіан інфант саше 1 г №30
Pileje Industrie
1210,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
327.7 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
930,50
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
459.4 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,60
Економія при броні:
-29,00 грн
937,60
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
461.3 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,59
Економія при броні:
-29,00 грн
937,59
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
462.4 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,59
Економія при броні:
-29,00 грн
937,59
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
467.3 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,60
Економія при броні:
-29,00 грн
937,60
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
467.6 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,59
Економія при броні:
-29,00 грн
937,59
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
474.6 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
930,50
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
579.5 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
966,60
Економія при броні:
-29,00 грн
937,60
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
716.8 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
1056,00
грн
Забронювати
Аптека сімейна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Швабська, 37-А
185.2 км
Лактібіан інфант краплі 30 мл №1
Pileje Industrie
