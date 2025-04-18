Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 290 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
223,97
Економія при броні: -23,74 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
217,14
Економія при броні: -8,19 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
217,81
Економія при броні: -21,14 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
233,06
Економія при броні: -30,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
254,30
Економія при броні: -63,70 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
247,20 грн