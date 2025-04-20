Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
254,30
Економія при броні: -62,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
203,02
Економія при броні: -18,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
220,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
220,98
Економія при броні: -12,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
219,43
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
216,30
Економія при броні: -27,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
226,58
Економія при броні: -27,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
254,50
Економія при броні: -62,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
200,12
Економія при броні: -11,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
221,93
Економія при броні: -30,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
247,20
Економія при броні: -55,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
232,45
Економія при броні: -33,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
230,62
Економія при броні: -30,96 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
247,20 грн