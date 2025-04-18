Харків (адресу не вказано)
Доступно в 309 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
213,46
Економія при броні: -22,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
215,73
Економія при броні: -16,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
256,30
Економія при броні: -59,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
247,20
Економія при броні: -50,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
254,30
Економія при броні: -57,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
226,12
Економія при броні: -17,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
216,36
Економія при броні: -24,29 грн