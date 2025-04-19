Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 279 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
218,90
Економія при броні: -24,51 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
222,81
Економія при броні: -28,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
247,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
254,30
Економія при броні: -61,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
247,20
Економія при броні: -54,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
232,82
Економія при броні: -33,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
247,10
Економія при броні: -53,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
227,51
Економія при броні: -27,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
221,99
Економія при броні: -30,47 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
227,19
Економія при броні: -27,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
229,51
Економія при броні: -28,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
216,47
Економія при броні: -23,69 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна