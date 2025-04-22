Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
247,10
Економія при броні: -57,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
247,20
Економія при броні: -57,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
256,00
Економія при броні: -66,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
223,00
Економія при броні: -28,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
256,00
Економія при броні: -66,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
261,57
Економія при броні: -15,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
243,90
Економія при броні: -54,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
220,48
Економія при броні: -25,61 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
247,10
Економія при броні: -57,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
223,00
Економія при броні: -14,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
231,79
Економія при броні: -28,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
247,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Декатилен Оріс спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
218,51
Економія при броні: -19,51 грн