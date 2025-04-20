Аскорбінова кислота+цинк+вітамін Д3 (Ascorbic acid+zinc+vitamin D3)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
4.6 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-А
11.6 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
11.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Незалежності, 12
45.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 8-А
45.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 45
62.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
64.6 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
64.6 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 105
64.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188-А
65.6 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Херсонська, 367/1-А
68.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
69.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
70.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
71.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
73.3 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
74.3 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
80.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 29/2
81.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком